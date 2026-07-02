Σώθηκε το πόδι του 6χρονου που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο στην Αθήνα, χθες Τετάρτη (1.7.26).

Οι γιατροί στο Παίδων «Αγία Σοφία» κατάφεραν να σώσουν το πόδι του 6χρονου που επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του όταν συγκρούστηκαν σε τροχαίο με αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο.

Ο μικρός διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση άμεσης αεροδιακομιδής για το Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο ΕΡΤnews, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και ο 6χρονος μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στην Αθήνα.

Αφού έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων, σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, ήρθαν και γιατροί από το νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς η χειρουργική επέμβαση ήταν πολύ δύσκολη.

«Ήταν απίστευτη η συνεργασία από την Κρήτη, το ΕΚΑΒ, το Παίδων και το Αττικόν. Το ΕΣΥ λειτούργησε άψογα. Δεν αφήνουμε κανέναν. Όταν το χρειαστείς, το ΕΣΥ θα είναι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η προσπάθεια των γιατρών ήταν τιτάνια, αλλά τελικά κατάφεραν να καταστήσουν λειτουργικό το πόδι του παιδιού και δεν χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί βγήκε από το χειρουργείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Παίδων «Αγία Σοφία».

«Βέβαια το ζήτημα είναι τι θέλει ένα 6χρονο παιδί σε μηχανάκι, εάν επιτρέπεται, εάν είναι ασφαλές;», διερωτάται ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Πηγή: iatropedia.gr