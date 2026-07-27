Σύρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα οι τελευταίες στιγμές της 42χρονης διασώστριας – Η στιγμή που φτάνει σπίτι του 41χρονου μαυροντυμένη και με κουκούλα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σύρου, μετά τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα από έναν 41χρονο. Η γυναίκα είχε πάει σπίτι του δράστη και της συζύγου του στην Άνω Σύρο, όπου το ζευγάρι την κυνήγησε και τελικά ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα.

Άγνωστο παραμένει το τι συνέβη μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, που το οδήγησε στην καταδίωξη της διασώστριας. Η δολοφονία της 42χρονης σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (23.07.2026) έξω από το μοιραίο σπίτι. Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 41χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, το koinignomi.gr έφερε στο φως φωτογραφίες ντοκουμέντα από την ημέρα του φονικού. Στο φωτογραφικό υλικό φαίνεται η 42χρονη φορώντας κουκούλα, χειρουργικά γάντια, μαύρα ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της να στέκεται μπροστά από την εξώπορτα του σπιτιού στην Άνω Σύρο.

Σε άλλες εικόνες, φαίνεται η 42χρονη να φεύγει από το σημείο τρέχοντας και να την ακολουθεί το ζευγάρι. Μάλιστα, σε μια από αυτές φαίνεται ο 41χρονος να την καταδιώκει κρατώντας καρέκλα εναντίον της.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι που διαμένει ο 41χρονος και η 30χρονη φαίνεται να εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο δράστης και ποιο κουβαλούσε μαζί της η διασώστρια.

Παράλληλα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ενώ βρέθηκαν καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια.

Από την περασμένη Πέμπτη (23.7.26) έως και σήμερα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τον αιματηρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει το νησί των Κυκλάδων και όχι μόνο.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η διασώστρια είχε πάει σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, από το περιβάλλον της νεκρής διαψεύδεται κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Μάλιστα, το ζευγάρι με το θύμα αλλά και τον πρώην σύζυγο της διασώστριας γνωρίζονταν, ενώ και τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί.