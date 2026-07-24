Σύρος: Συνελήφθη ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας – Ψάχνουν τις κάμερες ασφαλείας

Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, έπειτα από καυγά με ένα ζευγάρι. Όπως έγινε γνωστό ο 41χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία της διασώστριας, ενώ η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη.

Μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων οι αστυνομικοί της Σύρου προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του πάζλ που θα τους οδηγήσουν στις ακριβής συνθήκες της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του EKAB η οποία έπεσε νεκρή έπειτα από καβγά που είχε με το ζευγάρι στο νησί των Κυκλάδων.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις πέντε το απόγευμα της Πέμπτης (24.7.26), όταν η 42χρονη γυναίκα έφτασε στο σπίτι που έμενε το ζευγάρι στην Άνω Σύρο. Χτύπησε το κουδούνι και της άνοιξε η 30χρονη με την οποία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ξεκίνησε να έχει μία έντονη λογομαχία. Λίγο αργότερα στην πόρτα του σπιτιού βγήκε και ο σύζυγος της 30χρονης ο οποίος αντί να ηρεμήσει τα πνεύματα, αποφάσισε να μπει κι αυτός στον καυγά. Τα πράγματα γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο και ο 41χρονος πιάστηκε στα χέρια με την διασώστρια.

Όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι η 42χρονη είχε φτάσει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας μπλε χειρουργικά γάντια και κρατώντας μαχαίρι. Φυσικά, όλα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ την ίδια ώρα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες προσπαθούν να φτάσουν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το αιματηρό περιστατικό. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα όλα εκτυλίχθηκαν στην πόρτα του σπιτιού, ενώ η 42χρονη μετά την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε στην πλάτη προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο.

Ο 41χρονος φέρεται να την καταδίωξε στην οδό Αγίου Γεωργίου και να την ξαναχτύπησε και με άλλα αντικείμενα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι φέρεται να την ακολούθησε, ενώ φέρεται να της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν και σπασμένα ξύλα.

Λίγα μέτρα παρακάτω η διασώστρια εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην μέση του δρόμου και την πάρελαβαν οι συνάδερφοί της, που την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών η 42χρονη έχασε τη μάχη και κατέληξε.

Τα κίνητρα της δολοφονίας εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ όπως έγινε γνωστό το σπίτι που έμενε το ζευγάρι είναι ιδιόκτητο και άνηκε στον 41χρονο.