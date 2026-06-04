Σύρος: Στη φυλακή γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης – Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της 14χρονης

Γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη στη Σύρο και οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της αποπλάνησης ενός κοριτσιού 14 ετών. «Είναι όλα ψέματα», είναι ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με το syrostoday.gr, ο 44χρονος τραγουδιστής συνελήφθη το μεσημέρι της 2ας Ιουνίου στη Σύρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση.

Στον 44χρονο μετά από απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει την ποινή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στο κινητό μίας 14χρονης εντοπίστηκαν μηνύματα που αντάλλασσε μαζί της το 2025. Τα βρήκαν οι γονείς της και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρχές του 2026.

«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα», λέει φίλη του τραγουδιστή.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού, ενώ ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η φίλη του κατηγορούμενου προσθέτει: «Ο νόμος είναι σαφής και όλα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, που ελπίζω να λειτουργήσει, ό,τι κι αν είναι αυτό».

Όσο η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους πως «είναι όλα ψέματα» και ότι η ανήλικη, η οποία του είχε πει ότι είναι 16 ετών, πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

Τελικά βρέθηκε εκείνος στη θέση του κατηγορούμενου και θα οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών.