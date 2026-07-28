Σύρος: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας – Ελεύθερη η σύζυγός του

Σε κατ’ οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησής του, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η τελική απόφαση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας.

Μέχρι τότε, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αντίθετα λεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 30χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία της αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, αλλά να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει κάθε 1η ημέρα του μήνα, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.