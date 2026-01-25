Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

Ταυτοποήθηκε η σορός γυναίκας που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026). Πρόκειται για μία υπερήλικη 104 ετών, κάτοικο του νησιού, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντόπισαν περαστικοί λίγο μετα τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, να επιπλέει στη θάλασσα μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου.

H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.