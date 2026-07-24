Σύρος: Νέα τροπή για τον θάνατο της 42χρονης – Οι αναφορές για ανείσπρακτα ενοίκια και καταδίωξη της διασώστριας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το έγκλημα που συγκλονίζει τη Σύρο αλλά και ολόκληρη τη χώρα, καθώς μια γυναίκα 42 ετών, διασώστρια του ΕΚΑΒ, έπεσε νεκρή μετά από διαπληκτισμό που είχε με ζευγάρι.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως υπάρχουν πληροφορίες ότι η 42χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο για να εισπράξει τρία ενοίκια. Αυτό φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής και το ζευγάρι, ωστόσο οι δυο τους υποστηρίζουν ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο φορώντας γάντια, χειρουργική μάσκα και κρατώντας ένα μαχαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ εξετάζονται και η πληροφορία ότι η ίδια πήγε με τα ρούχα της δουλειάς κατευθείαν στο σπίτι του ζευγαριού, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κρύψει τα χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το ζευγάρι ακολούθησε έντονη λογομαχία με την 30χρονη, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τη γυναίκα στη πλάτη.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, σημείωσε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να μαχαιρώθηκε μεν από τον άνδρα αλλά να τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά της να διαφύγει. Μάλιστα, όπως είπε υπάρχουν αναφορές ότι η 42χρονη κυνηγήθηκε από το ζευγάρι, έπεσε και σκοτώθηκε.

Το χρονικό

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης στην Σύρο, όταν η 42χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού. Εκεί ακολούθησε διαπληκτισμός με τον 30χρονο να τη μαχαιρώνει στην πλάτη.

Η 42χρονη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη από το σημείο, ωστόσο λίγα μέτρα αργότερα κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Σύρου και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενο πως η 42χρονη εισέβαλε στο σπίτι τους με σκοπό να τους ληστέψει, κρατώντας μαχαίρι.