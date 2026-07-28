Σύρος: Νέα αυτοψία πριν την απολογία των κατηγορούμενων – «Το χτύπημα δεν ήταν άμυνα, αλλά αντεπίθεση» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

Μετά την ολοκλήρωση της νέας αυτοψίας και της αναπαράστασης που διέταξε η ανακρίτρια στο σπίτι όπου έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ανοίγει ο κύκλος των απολογιών των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η διαδικασία της αυτοψίας ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/07), παρουσία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησε η διαδικασία των απολογιών του ζευγαριού, που μεταφέρθηκε ενώπιον της ανακρίτριας.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης, Μαρία Καζαντζάκη, μιλώντας στο newsit.gr, ξεκαθαρίζει ότι τα όσα προέκυψαν από τη νέα αυτοψία δεν μεταβάλλουν στο παραμικρό τη θέση της πολιτικής αγωγής.

«Όσα προέκυψαν στο πλαίσιο της αυτοψίας δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση τους ισχυρισμούς που έχουμε ήδη δώσει στη δημοσιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι, επειδή η ανάκριση είναι μυστική, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η άποψή μας δεν αλλάζει στο παραμικρό και παραμένουμε απολύτως σταθεροί, διότι θεωρούμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκτιμά πως απαιτούνται ακόμη κρίσιμα στοιχεία και ευρήματα, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

«Θα πρέπει να εισφερθούν νέα στοιχεία και δεδομένα, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, από την αρχή έως το τέλος. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμη εκείνα τα αντικειμενικά δεδομένα και ευρήματα που θα ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα», αναφέρει.

Ωστόσο, η Μαρία Καζαντζάκη εμφανίζεται κατηγορηματική ως προς τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψη της οικογένειας, προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης.

«Ανεξάρτητα από την αιτία που οδήγησε τη θανούσα στην οικία των κατηγορουμένων, το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν στο πλαίσιο της άμυνας, αλλά στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έκανε σε εκείνη ο κατηγορούμενος», τονίζει στο newsit.gr.

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κατοίκων της Σύρου λένε το τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Η κηδεία της τελείται σήμερα στην Ερμούπολη, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με την οικογένειά της να τη συνοδεύει στην τελευταία της κατοικία.

To άρθρο Σύρος: Νέα αυτοψία πριν την απολογία των κατηγορούμενων – «Το χτύπημα δεν ήταν άμυνα, αλλά αντεπίθεση» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr