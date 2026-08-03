Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η ανατριχιαστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα – «Πυκνοί καπνοί, φωτιά και μεγάλη αγωνία»

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα και κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες, ένας Έλληνας και ένας Δανός, ενώ δύο ακόμη μέλη των πληρωμάτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Την εικόνα που αντίκρισαν οι πρώτοι διασώστες μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα περιέγραψε εθελόντρια διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μιλώντας την Κυριακή (02.08.2026) στο Open. Όπως είπε, οι ομάδες έφτασαν στο σημείο μέσα σε πυκνούς καπνούς, ενώ λίγο μετά τη σύγκρουση εκδηλώθηκε και νέα εστία φωτιάς.

«Θορυβηθήκαμε μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό και φύγαμε αμέσως για να συνδράμουμε στην έρευνα και τη διάσωση. Όταν φτάσαμε, υπήρχαν πυκνοί καπνοί. Κάποια στιγμή, λόγω της σύγκρουσης, έπιασε φωτιά και στην απέναντι πλευρά. Ευτυχώς οι πυροσβέστες την πρόλαβαν και την έσβησαν», ανέφερε.

Στην ερώτηση τι αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο, η ίδια ήταν λιτή: «Καπνός, μικρή φωτιά και αγωνία μεγάλη».

Περιγράφοντας την επιχείρηση, εξήγησε ότι οι εθελοντές δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν αμέσως τα συντρίμμια, καθώς προείχε η κατάσβεση της νέας εστίας που είχε δημιουργηθεί.

«Όταν φτάσαμε και θέλαμε να προσεγγίσουμε, είχε ήδη πιάσει φωτιά. Έπρεπε πρώτα να την κατασβέσουν για την ασφάλεια όλων», είπε χαρακτηριστικά.

Η διασώστρια αποκάλυψε ακόμη ότι τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν σε διαφορετικά σημεία, σε μικρή μεταξύ τους απόσταση.

«Περίπου ένα χιλιόμετρο», απάντησε όταν ρωτήθηκε πόσο απέχουν τα δύο σημεία της πτώσης.

Για το ελικόπτερο που κατέπεσε στη χαράδρα, ανέφερε ότι η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

«Ο καπνός ήταν πάρα πολύ πυκνός και δεν μπορούσε κάποιος να διακρίνει τα συντρίμμια, γιατί άρχισε να φλέγεται», είπε.

Σε άλλη αποστροφή της συνέντευξης σημείωσε ότι δεν υπήρξε έκρηξη μετά την πρόσκρουση.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν διέρρευσαν καύσιμα, γιατί δεν έγινε έκρηξη», ανέφερε.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι όταν οι εθελοντές έφτασαν στο σημείο, τα πληρώματα του πρώτου ελικοπτέρου είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Ευτυχώς, τους είχαν ήδη βάλει στα ασθενοφόρα», είπε, προσθέτοντας ότι κατά την ώρα της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Έχει πολύ καπνό, πυροσβεστικά αριστερά και δεξιά», ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή της για την εικόνα που επικρατούσε στην Ψάθα λίγη ώρα μετά το δυστύχημα.