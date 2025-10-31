Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου στο τελευταίο «αντίο» στον σύζυγό της, μαέστρο Γιώργο Νιάρχο

Με βαθιά οδύνη, η λατρεμένη του σύζυγος και συνοδοιπόρος στην κοινή καλλιτεχνική τους πορεία, η σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, αποχαιρέτησε για πάντα τον μαέστρο της, Γιώργο Νιάρχο.

Δίπλα της, συμπαραστάτες στο πένθος της, είχε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που είπαν το στερνό αντίο στον ταλαντούχο μαέστρο, συνθέτη, ενορχηστρωτή και πιανίστα, Γιώργο Νιάρχο- η κηδεία του έγινε σήμερα (31.10.2025) στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

Ο Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της περασμένη Τρίτης (28. 10.2025) – την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσα από τα social media η σύζυγός του.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας μου, ο δάσκαλος μου το σύμπαν ολόκληρο…», έγραψε σχετικά.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε πιάνο και μουσική στην Αθήνα καθώς και στη Βιέννη στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών και έγινε συνθέτης ορχήστρας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος και ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Νιάρχος έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει σε μουσικά θέατρα της Αθήνας, όπως επίσης παραστάσεις στο Ηρώδειο και συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής.

Επίσης συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα. Είχε δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, ο Γιώργος Νιάρχος είχε τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.