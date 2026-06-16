Συνελήφθη 56χρονος που εισήγαγε αρχαία αντικείμενα από το εξωτερικό στην Αθήνα και τα πουλούσε μέσω των social media

Χειροπέδες περάστηκαν σε 56χρονο ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει αρχαία αντικείμενα στην Αθήνα τα οποία πουλούσε μέσα από πλατφόρμα social media.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του υπουργείου Πολιτισμού και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ επιχειρούσε να πουλήσει κάποια από αυτά μέσα από πλατφόρμες social media.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, εννέα δαχτυλίδια, οκτώ αιχμές βελών, πήλινη φιάλη, πήλινη λαβή, αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αγγείο και περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι 35 από τα κατασχεθέντα νομίσματα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα αντικείμενα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο 56χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.