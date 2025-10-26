Συνελήφθη 55χρονος που είχε δώσει εντολή να πυροβολήσουν 2 εργαζόμενους στον Νέο Κόσμο το 2003

Μετά από αρκετές ημέρες ερευνών, βρέθηκε και συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (23.10.2025) 55χρονος που είχε κρυφθεί ώστε να μην μπει φυλακή μετά την καταδίκη του για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Νέο Κόσμο.

Ο 55χρονος έχει καταδικαστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Νέο Κόσμο σε κάθειρξη 13 χρόνων. Εκτός αυτού καλείται να πληρώσει και 1.500 ευρώ. Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη μία ποινή φυλάκισης 1 χρόνου και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής καθώς το 2003 είχε δώσει εντολή σε 4 άνδρες να πυροβολήσουν 2 υπαλλήλους επιχείρησης στον Νέο Κόσμος καθώς είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη.

Οι δράστες εισέβαλαν στην επιχείρηση και πυροβόλησαν τα θύματα, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.