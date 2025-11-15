Συνελήφθη 29χρονος Γεωργιανός μέλος διεθνούς συμμορίας: Είχε διαρρήξει το σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη το 2020

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 29χρονος από τη Γεωργία μέλος συμμορίας που έκανε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύλληψη του 29χρονου από τη Γεωργία έγινε την Πέμπτη (14.11.2025) στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος ενώ ερχόταν από τη Βουδαπέστη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με σειρά διαρρήξεων τον Αύγουστο του 2020, μεταξύ αυτών και στο σπίτι της τέως εισαγγελέας διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Υ.Β.Β.Ε.Α διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος Γεωργιανός αποτελούσε μέλος διεθνώς μετακινουμένης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group) στοχεύοντας διαμερίσματα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν σπίτια με σκοπό να έχουν υψηλό οικονομικό όφελος και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν ότι απουσίαζαν πριν προχωρήσουν σε διάρρηξη.

Χαρακτηριστικό των μελών της ομάδας ήταν η αποφασιστικότητα και ο επαγγελματισμός τους, αφού δεν δίσταζαν να διαπράττουν δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία.

Οι δράστες έδειχναν υψηλή τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη. Η δράση της συμμορίας είχε επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον 29χρονο να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στην Αυστρία για παρόμοια αδικήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα των Αρχών της Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων εξετάζεται.

Από την έρευνα της αστυνομίας έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε τρεις διαρρήξεις: δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και μία ακόμη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022.

Κατά τη σωματική έρευνα που του πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 500 ευρώ, 100 δολάρια, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και μία ταυτότητα σλοβακικών Αρχών.