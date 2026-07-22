Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγο Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ από την ελληνική αστυνομία αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τις συνθήκες της σύλληψης και τα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο 28χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 22:00 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου, που σημειώθηκε χτες βράδυ στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο συλληφθείς με καταγωγή από την Αίγυπτο, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημα, ενώ έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ εντός του τόπου του εγκλήματος βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες ήταν μαζί σε μαγαζί εστίασης στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πήγαν στο γραφείο που διατηρούσε ο Σταύρος Γεωργίου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος φέρονται να τσακώθηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Τελικά, ο Αιγύπτιος χτύπησε θανάσιμα τον 73χρονο, τον άφησε στο πάτωμα του γραφείου και εξαφανίστηκε.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Οι αστυνομικές αρχές έπειτα από ενδελεχείς έρευνες κατάφερνα να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και τελικά να του περάσουν χειροπέδες μέσασε τρεις ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος αρνήθηκε ότι έχει στην κατοχή του το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου, το οποίο αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έκλεψε τίποτα μέσα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, μετά το έγκλημα.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών είχε μπει ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα στο χέρι, και εξετάζεται για το εάν πρόκειται για τον ποινικολόγο. Στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά κοστούμι και χαρτοφύλακα να περπατά επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και να μπαίνει μέσα σε μια πολυκατοικία. Πίσω του φαίνεται να τον ακολουθεί ένας άλλος άνδρας που επίσης μπαίνει στην είσοδο του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε γυμνός και σε εμβρυακή στάση μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κακώσεις που υπέστη ο Σταύρος Γεωργίου, προήλθαν από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έχει χτυπηθεί από θλων και αμβλύ όργανο.

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Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο

Το χρονικό

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην 3ης Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο όροφο, πίσω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αποκαλύπτεται ένα αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Οι αστυνομικοί πάγωσαν μπροστά στις εικόνες που αντίκρισαν, αφού το θύμα εντοπίστηκε γυμνό σε εμβρυακή στάση.

Οι δίδυμες 16χρονες κόρες του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι και το βράδυ αποφάσισαν να πάνε στο γραφείο του. Εκεί ήρθαν αντιμέτωπες με τον χειρότερο εφιάλτη.

Ο θυρωρός του κτιρίου άνοιξε την πόρτα και τα δύο κορίτσια αντικρίζουν την απόλυτη φρίκη. Τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα.

«Δεν μπήκα πιο μέσα, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί», είπε ο ίδιος.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η παρουσία του στη δίκη της «17 Νοέμβρη», η εμπλοκή του στην υπόθεση του μικρού Άλεξ και η εκπροσώπηση της μητέρας της 4χρονης Άννυ τον είχαν καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας.

Στο γραφείο του δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που για την ώρα απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας.