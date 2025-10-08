Συνελήφθη 19χρονος Ιρακινός για επίθεση σε μηχανοδηγό του Μετρό στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας

Αναστάτωση σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» του Μετρό. Ένας 19χρονος Ιρακινός συνελήφθη για επίθεση σε μηχανοδηγό.

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ο νεαρός αλλοδαπός άρχισε να επιτίθεται στον οδηγό συρμού της γραμμής 3 του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Άλλοι επιβάτες κάλεσαν την αστυνομία, άνδρες της οποίας συνέλαβαν τον δράστη.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί πως ο 19χρονος έχει «πρωταγωνιστήσει» και σε άλλη επίθεση, εκείνη τη φορά κατά επιβατών στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» του Μετρό και μάλιστα είχε φυλακιστεί για τρεις μήνες.