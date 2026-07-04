Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός κυκλώματος απάτης στον ΕΟΠΥΥ με εικονικές συνταγογραφήσεις – Ζημιά άνω των 400.000 ευρώ

Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ για τουλάχιστον έξι χρόνια με εικονικές συνταγογραφήσεις, ξεσκέπασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η οικονομική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγογραφήσεις και η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχηγικό μέλος της συμμορίας που συνελήφθη ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στην Αττική σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, με ιεραρχημένη δομή και σαφώς καθορισμένους ρόλους.

Κομβικό στοιχείο της δράσης της ήταν η επιλογή ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς ΑΜΚΑ των συγκεκριμένων πολιτών, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν στην έκδοση ψευδών συνταγών, χωρίς οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή email, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό της απάτης.

Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με πλαστογράφηση των υπογραφών των ασφαλισμένων. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διοχετεύονταν μέσω φαρμακείων, αποφέροντας σημαντικά παράνομα κέρδη στα μέλη της οργάνωσης.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ, η οποία οδήγησε σε πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

-240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφημένων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.

-Πλήθος εγγράφων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, ιατρικές γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων.

-Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

-Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.