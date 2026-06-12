Συνελήφθη Τούρκος στην Ελλάδα, με ερυθρά αγγελία της Interpol: Κατασχέθηκαν 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα που είχε για διακίνηση

Στη σύλληψη ενός 43χρονου με καταγωγή από την Τουρκία και διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, προχώρησαν οι άντρες της ΕΛΑΣ το πρωί της Παρασκευής (12.06.2026), στου οποίου την κατοχή βρέθηκαν νευρολογικά και φαρμακευτικά σκευάσματα που σκόπευε να διακινήσει.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 43χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων. Στη κατοχή του εντοπίσθηκε σάκος με περισσότερα από 5.300 νευρολογικά και φαρμακευτικά σκευάσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό του, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι δίαυλοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Interpol, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές της Χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.

Παράλληλα, κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν σε σακίδιο εντός του δωματίου του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος άλλου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο προδήλως πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.