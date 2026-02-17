Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά τους πυροβολισμούς – Κρυβόταν σε θάμνους κοντά στο σπίτι του στα Σπάτα

Συνελήφθη κοντά στα μεσάνυχτα της Δευτέρας (16/02/2026) ο Χρήστος Μαυρίκης μετά από ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία στα Σπάτα για τον εντοπισμό του, μετά από πυροβολισμούς.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, αφού είχε πυροβολήσει δυο φορές στον αέρα με καραμπίνα προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη σε οικόπεδο, όπου κρυβόταν μέσα σε θάμνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε με ένα άτομο αλβανικής καταγωγής, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα η αστυνομία και διαπραγματευτής για να τον πείσουν να παραδοθεί.

Όταν έγινε έφοδος στο σπίτι, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τις αρχές.

Είναι ευρύτερα γνωστός για την καταδίκη του στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ την περίοδο του 1989.

Επιπλέον, στο ποινικό του μητρώο καταγράφεται καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Ο Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον στο σπίτι όπου ταμπουρώθηκε.

Η ποινή αυτή του είχε επιβληθεί μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη.

Τότε, είχε κατηγορηθεί ότι έστειλε επιστολή σε ανώτατο δικαστικό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση έναντι αμοιβής.

Παρότι ο ίδιος ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «παρεξήγηση», το δικαστήριο του επέβαλε τον κατ’ οίκον περιορισμό που παραβιάστηκε σήμερα.