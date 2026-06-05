Συνελήφθη και οδηγείται στο Αυτόφωρο, η γνωστή χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου καθώς όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της τροχαίας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (05.06.2026) επί της Πατησίων. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, υποβάλλοντάς την σε αλκοτέστ για να διαπιστώσουν την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Κατά τη δεύτερη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,70 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt.

Αμέσως την συνέλαβαν και λίγα λεπτά πριν τις 11:00 οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

To άρθρο Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Σχεδόν 3 φορές πάνω από το όριο η ποσότητα που είχε καταναλώσει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr