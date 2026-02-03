Συνελήφθη αρχηγικό μέλος του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε γραφεία λάθος εταιρείας

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε αρχηγικό μέλος του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2/2026), μετά την επίθεση που έκανε σε λάθος επιχείρηση, που βρισκόταν δίπλα στα γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές.

Η επίθεση είχε γίνει χθες τα ξημερώματα (2/2/2026), με τα μέλη του Ρουβίκωνα να πηδούν τα κάγκελα και να σπάνε με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των συγκεκριμένων γραφείων στις Αχαρνές, θεωρώντας ότι ήταν αυτά της «Βιολάντα».

Τα γραφεία της «Βιολάντα», όμως, της εταιρείας στην οποία σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση στην οποία τελικά εισέβαλαν.

Το ηγετικός μέλος της αντιεξουσιαστικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας» αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της απείθειας, ενώ συνελήφθη για ηθική αυτουργία.

Η οργάνωση είχε βγάλει ανακοίνωση λέγοντας ότι «έγινε λάθος» και ότι «υπήρξε λάθος αποδέκτης», χωρίς όμως να ζητάει συγγνώμη.