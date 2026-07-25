Συνελήφθη αλλοδαπός με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25.7.26) σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας ένας αλλοδαπός, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Το ελληνικό FBI φέρεται να είχε ενημερωθεί ότι ο άνδρας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, επρόκειτο να παραλάβει τις χειροβομβίδες, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα υπό διακριτική παρακολούθηση.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα και προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παραλαβή των εκρηκτικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες είχαν παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, ενώ στη συνέχεια ο αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την προέλευση των χειροβομβίδων, αλλά και τον σκοπό για τον οποίο βρίσκονταν στην κατοχή του συλληφθέντος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται στις πιθανές διασυνδέσεις του, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να σχεδίαζε κάποια επίθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να αναζητούν τυχόν συνεργούς ή στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση.