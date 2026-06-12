Συναγερμός στο Λαύριο: Μπλόκο στο λιμάνι και έλεγχος για βόμβα στο «Blue Star 2» με 1050 επιβαίνοντες

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί το βράδυ της Παρασκευής (12/06/2026) στο λιμάνι του Λαυρίου, το οποίο έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις των αρχών, καθώς έχει καταπλεύσει το πλοίο «Blue Star 2».

Στην είσοδο του λιμανιού στο Λαύριο έχει στηθεί μπλόκο από το Λιμενικό Σώμα και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η διέλευση, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους λόγω της απειλής βόμβα στο πλοίο «Blue Star 2».

​Έξω στην προβλήτα έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες επιβάτες με τις αποσκευές τους.

Ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά και κατοικίδια, οι οποίοι περιμένουν μέσα στην αγωνία.

Η ανησυχία είναι διάχυτη, ενώ αρκετοί από τους ταξιδιώτες εκτιμούν ότι ο έλεγχος είναι τόσο εξονυχιστικός που ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι το πρωί.

Το πλοίο μετέφερε συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.

​Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού

​Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Blue Star 2» και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.

​Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου.

​Σημειώνεται ότι το «Blue Star 2» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, μεταφέροντας συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.