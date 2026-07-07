Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 07.07.2026 και έγινε μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο.

Η αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθη και στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ύστερα από αναφορά για έκρηξη boiler στο υπόγειο του κτιρίου.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε φωτιά.

Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι έρευνες στον χώρο είναι σε εξέλιξη.