Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Γάζι στο Ηράκλειο, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου σημειώθηκε ληστεία με πυροβολισμό και τραυματία.

Μετά τη ληστεία οι δράστες διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες του neakriti να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα στο Ηράκλειο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

To άρθρο Συναγερμός στο Ηράκλειο: Ληστεία με πυροβολισμούς και τραυματία στο Γάζι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr