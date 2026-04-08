Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκαν δύο ύποπτοι φάκελοι έξω από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/2026) στις αστυνομικές αρχές στην Ομόνοια, αφού εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αλκίφρονος, έξω από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο φάκελους οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ στην Ομόνοια.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ασφάλεια των πολιτών η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος στην Ομόνοια από το ύψος της οδού Αλκμήνης.