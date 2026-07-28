Συναγερμός στην Εύβοια: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία στα Νέα Στύρα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας σε παραλία στα Νέα Στύρα Ευβοίας την Τρίτη (28.07.2026).

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα στην παραλία Κεφάλα των Νέων Στύρων Ευβοίας, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της περιοχής, ο οποίος για περισσότερο από μισή ώρα κατέβαλε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του μέχρι τη στιγμή της διακομιδής.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.