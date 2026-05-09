Συναγερμός στην Αχαΐα: Εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

Νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης βρέθηκαν σε εργάτες γης στην περιοχή της Αχαΐας, μετά τον θάνατο του 20χρονου από λεπτοσπείρωση. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής με τους ασθενείς να νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Στις υγειονομικές αρχές της Ηλείας και της Δυτικής Αχαΐας έχει σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό των δέκα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φυματίωσης και οι αρχές προχωρούν πλέον σε εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών, ελέγχους σε χώρους διαμονής εργατών γης και χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά της νόσου.

Όπως ενημερώνει το patrisnews και μεταδίδει το iatropedia.gr, πραγματοποιήθηκε ήδη έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ, προκειμένου να οργανωθεί άμεσα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου δήλωσε τα εξής:

«Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο νοσηλεύονται δέκα περιστατικά φυματίωσης, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας. Πρόκειται για εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας αλλά και σε δήμους του νομού Ηλείας.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, καθώς κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης των περιστατικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίστηκαν και άλλα κρούσματα. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και τους λόγους που οδήγησαν στη μετάδοση της νόσου.

Ήδη υπάρχει σχεδιασμός για την άμεση κάθοδο κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της διασποράς και πόσοι πληθυσμοί ενδεχομένως έχουν εκτεθεί. Πρόκειται για μετακινούμενους πληθυσμούς, γεγονός που δυσκολεύει την επιδημιολογική διερεύνηση.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί αν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ολοκληρωμένα στην ιχνηλάτηση και στην ενεργητική επιδημιολογική επιτήρηση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που μετακινούνται συχνά και πολλές φορές δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη θεραπεία, κάτι που αποτελεί και τη μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείριση της νόσου.

Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη συνεργασία των δήμων, αλλά και όλων των πολιτών, ώστε να δηλωθούν άμεσα άτομα που ενδεχομένως έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης στην περιοχή».

Πηγή: patrisnews.com, iatropedia.gr