Συναγερμός στα Χανιά: Εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από την παραλία

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό μιας νάρκης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου Κουταλάς, στο Κόκκινο Χωριό του Αποκόρωνα. Το εύρημα σήμανε άμεσα συναγερμό στις λιμενικές αρχές, καθώς βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Η νάρκη που εντοπίστηκε στα Χανιά βρισκόταν μόλις 10 μέτρα από την παραλία και σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρων. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ενημερώθηκε αμέσως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο κινητοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της γνωστής παραλίας-σπηλαίου Κουταλάς, ενός σημείου που προσελκύει αρκετούς επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου αντικειμένου, το Λιμεναρχείο ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την ασφαλή εξουδετέρωση τέτοιων πυρομαχικών.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια η νάρκη, ενώ οι πολίτες και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.