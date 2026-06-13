Συναγερμός στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην περιοχή των Εξαρχείων το βράδυ του Σαββάτου (13.06.2026) έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Ο άνδρας, περίπου 35 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έπεσαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο.

Φέρεται να πρόεκιται για υπόθεση ναρκωτικών ωστόσο για την ώρα είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.