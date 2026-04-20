Συναγερμός από την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας από το Ηράκλειο

Αγωνία στο Ηράκλειο Κρήτης από την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Την Κυριακή (19/04/2026) εξαφανίστηκε από την περιοχή Δάφνες στο Ηράκλειο Κρήτης, η 43χρονη Ελευθερία και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματοςάσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «ΤοΧαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.