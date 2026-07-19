Συμμορία είχε «ρημάξει» σπίτια στην Αττική – Παρίσταναν τους τεχνικούς για να μπαίνουν ανενόχλητοι

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια συμμορία η οποία έκλεβε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τα μέλη τους να παριστάνουν τους εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων για να μην κινούν υποψίες.

Τα δυο μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν στη Βούλα και πρόκειται για δυο αλλοδαπούς 48 και 31 ετών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών σε σπίτια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες είχαν συγκροτήσει συμμορία από τον περασμένο Μάιο, με στόχο διαρρήξεις σε σπίτια στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής.

Οι δράστες παραβίαζαν τις εισόδους των κατοικιών με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν μισθωμένα αυτοκίνητα, τα οποία άλλαζαν τακτικά, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Για να κινούνται χωρίς να προκαλούν υποψίες, φορούσαν φωσφορίζοντα ανακλαστικά γιλέκα και προσποιούνταν τους εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών πριν προχωρήσουν στις διαρρήξεις.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των κλοπιμαίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 21 ρολόγια, μεγάλο αριθμό κοσμημάτων και τσαντών, διαρρηκτικά εργαλεία, δύο ανακλαστικά γιλέκα εργασίας, συσκευή gps, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, φορητό υπολογιστή και τρία κινητά τηλέφωνα.

Κατά τη σύλληψή του, ο 48χρονος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, χτυπώντας και κλωτσώντας τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.