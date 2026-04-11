Συγγρού: Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στην αριστερή λωρίδα, δείτε βίντεο

Αδιανόητο περιστατικό στη Συγγρού όπου ένας άνδρας οδηγούσε ανενόχλητος το ηλεκτρικό πατίνι του, στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει τον άνδρα να τρέχει με το ηλεκτρικό πατίνι στη Συγγρού, αρχικά στη μεσαία λωρίδα. Σε δευτερόλεπτα μπαίνει στην αριστερή ενώ στη συνέχεια επιστρέφει στη μεσαία πριν μπει στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Και όλα αυτά, χωρίς να φοράει κράνος και ενώ δίπλα του έτρεχαν αυτοκίνητα.

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται σε δρόμους όπως η Συγγρού.

Αρκετοί επιλέγουν είτε ηλεκτρικά πατίνια είτε ποδήλατα σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ακόμη και στην αριστερή λωρίδα, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.