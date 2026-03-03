Συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας: Με την δημοσιότητα ο Κουφοντίνας θα συνεχίσει να εμπνέει δολοφονώντας ξανά τους δικούς μας ανθρώπους

Την αντίδρασή τους για την προβολή της συνέντευξης του εκτελεστή της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα μέσω του ΣΚΑΙ εκφράζουν με ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και το «Ως Εδώ».

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, μέσω του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ «προσφέρθηκε (σ.σ. στον Δημήτρη Κουφοντίνα) απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους».

Όλη η ανακοίνωση:

Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους. Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του. Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση».