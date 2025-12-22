Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη τάσσεται ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο 21χρονος τραγουδιστής που μήνυσε τον επιτυχημένο καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου εξήγησε πως δεν του φαίνεται τυχαίο ότι έγινε η μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα της πρεμιέρας του. Σχετικά με τη συνεργασία του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, εκτίμησε πως δεν θα συνεχιστεί.

«Μου τον έφερε (σ.σ. στο νυχτερινό κέντρο) ένας γνωστός για την έναρξη του προγράμματος, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτός που έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μου είπε ότι είχαν διαφορές», ανέφερε αρχικά αποκαλώντας τον Στέφανο Παπαδόπουλο ως «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται».

Στη συνέχεια υποστήριξε πως κάποιος άλλον τον παρακίνησε και πως κανονικά δεν έπρεπε να κάνει την μήνυση.

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν», συνέχισε.

«Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία μας στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Πήγε να κάνει ζημιά στο μαγαζί. Δεν μπορεί να είναι έναν χρόνο εκεί και να θυμηθεί δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλει στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς και το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» κατέληξε.