Στο ΠΑΓΝΗ τα δύο αγοράκια που δίνουν «μάχη» για τη ζωή – Ολοκληρώθηκαν τα χειρουργεία τους

Κρίσιμες παραμένουν οι επόμενες ώρες για τα δύο αγοράκια, τον 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά, αλλά και για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου της Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Τρίτη (28.04.2026), σημαίνοντας συναγερμό στο ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά στο 4χρονο αγόρι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, νωρίτερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το μικρό παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός του, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο στο Βατόλακκο Χανίων.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται.

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μεταφέρθηκε και το 5χρονο αγόρι από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείο στη Χερσόνησο.

Το μικρό παιδί, μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24, o διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα.

Και σε αυτή την περίπτωση, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.