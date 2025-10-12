Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λόγω έντονης αδιαθεσίας – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12.10.2025) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έπειτα από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε γύρω στις 14:30 εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία και αρτηριακές εξετάσεις.

Βρίσκεται σε μονάδα εντατικής φροντίδας (ΜΑΦ).

Ο Αρχιεπίσκοπος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο «Γ. Γεννηματάς» και όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο είναι παρωδικό.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής αναφέρει:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».