Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική

Στο νοσοκομείο Αττικόν εισήχθη την Δευτέρα (15.6.26) η Μάρω Κοντού και σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.

Τη νοσηλεία της Μάρως Κοντού επιβεβαίωσε στο newsit.gr και ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όπως είπε η Μάρω Κοντού έφτασε τη Δευτέρας στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν.

Όπως έγινε γνωστό η ίδια παρακολουθείται και από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα και – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός – «είναι σε καλά χέρια».

Ο ίδιος σημείωσε πως «ελπίζουμε να αναρρώσει σύντομα».