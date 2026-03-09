«Στο Ιράν σκοτώνουν τους σκύλους, θεωρούν ότι βρωμάνε»: Η συγκλονιστική αφήγηση 29χρονης Ιρανής που μένει στην Ελλάδα

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει η Σέι, μία Ιρανή που ζει για πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα, μαζί με την μητέρα της σχετικά με τη θέση της γυναίκας όσο υπήρχε το καθεστώς.

Η νεαρή από το Ιράν, άνοιξε την πόρτα της επιχείρησής της στην εκπομπή Live News του Mega και περιέγραψε πώς ήταν η ζωή με το καθεστώς. Έδειξε στην κάμερα πώς θα έπρεπε να ντύνονται οι γυναίκες.

«Έτσι πρέπει να βγούμε έτσι στο Ιράν. Το παλτό κάτω από το γόνατο, να μην φαίνεται ο αστράγαλος, τα τατουάζ σημαίνουν φυλακή και θέλουν να φοράμε την μαντήλα έτσι», έδειξε χαρακτηριστικά.

Στην Ελλάδα έχει καταφέρει να διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία ως επιχειρηματίας, διατηρώντας δύο κέντρα περιποίησης νυχιών, στον Άλιμο και στο Παλαιό Φάληρο. Στην πατρίδα της, το Ιράν, όμως, η καθημερινότητα για μια γυναίκα ήταν πολύ διαφορετική και γεμάτη περιορισμούς.

«Εδώ και 10 χρόνια μένω στην Ελλάδα και τον Άλιμο. Δουλεύω 16 ώρες καθημερινά. Θέλω να δείξω ότι μια Ιρανή γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει».

Η κάμερα του Live News και ο Δημήτρης Σακκάς επισκέφθηκαν την επιχείρησή της, έναν χώρο όπου συχνά βρίσκονται και άλλες Ιρανές γυναίκες για να απολαύσουν υπηρεσίες που στη χώρα τους απαγορεύονται αυστηρά.

Η κυρία Έλενα είχε παλαιότερα κομμωτήριο στο Ιράν, όμως οι αρχές το έκλεισαν. Παράλληλα είχε διακριθεί σε αγώνες πινγκ πονγκ, αλλά και αυτό της απαγορεύτηκε. Μετά την επικράτηση του θεοκρατικού καθεστώτος, όπως λέει, η ζωή άλλαξε δραματικά και πολλά πράγματα που άλλοτε θεωρούνταν αυτονόητα έπαψαν να υπάρχουν.

Με τα λίγα ελληνικά που γνωρίζει, προσπαθεί να περιγράψει την καθημερινότητα που επικρατεί σήμερα στην Τεχεράνη.

«Πρώτα απαγόρευσαν το μαντήλι, μετά τις βόλτες στα πάρκα και τις καφετέριες», είπε.

«Στο Ιράν απαγορεύονται τα σκυλιά γιατί θεωρούνται βρόμικα»

Η Σέι, μόλις έφτασε στην Ελλάδα, έκανε κάτι που για εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία: υιοθέτησε δύο σκυλάκια, τον Ρεξ και τη Σούφι. Όπως εξηγεί, στο Ιράν τα ζώα αυτά συχνά θανατώνονται, κάτι που την συγκλονίζει ακόμη και σήμερα.

«Στο Ιράν απαγορεύονται τα σκυλιά γιατί θεωρούνται βρόμικα και ακυρώνουν την προσευχή. Ήρθα στην Ελλάδα και πήρα δύο σκυλιά. Είναι κάποια πράγματα που απαγορεύονται. Κάποιοι τα κάνουν γιατί θέλουν να ζήσουν αλλά είναι ρίσκο. Γιατί αν σε πιάσουν θα πας φυλακή».

Για πολλές γυναίκες στο Ιράν, ακόμη και απλές δραστηριότητες, όπως μια βόλτα με ποδήλατο, το κολύμπι ή μια συνάντηση σε καφετέρια, παραμένουν απαγορευμένες. Όσα για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα, για τη 29χρονη Σέι και τη μητέρα της μοιάζουν πολυτέλεια.

«Αυτός είναι ο 22χρονος ξάδερφος μου που δολοφονήθηκε στις διαδηλώσεις. Τον βρήκαν με 3 σφαίρες. Η μητέρα του δεν επιτρεπόταν να τον θάψει γιατί είναι γυναίκα».

«Σε όλα τα σπίτια οι Ιρανοί έχουν φωτογραφίες της εποχής του Παχλαβί»

Η Σέι εργάζεται καθημερινά πολλές ώρες, προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα και νιώθει ευγνωμοσύνη που κατάφερε να χτίσει μια νέα ζωή. Στο σπίτι της υπάρχουν πολλές παλιές φωτογραφίες από το παρελθόν του Ιράν. Με περηφάνια δείχνει στην κάμερα του Live News ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Φαράχ Παχλαβί.

«Σε όλα τα σπίτια οι Ιρανοί έχουν φωτογραφίες της εποχής του Παχλαβί. Και φυσικά της Φάρα Παχλαβί που έδωσε στις γυναίκες δικαίωμα έκφρασης και ψήφου».

Τα συναισθήματά της για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ανάμεικτα. Από τη μία ανησυχεί για τους συγγενείς της που βρίσκονται στο Ιράν, την ώρα που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, και από την άλλη δηλώνει ότι νιώθει ανακούφιση που η χώρα απαλλάχθηκε από τον Χαμενεΐ.

«Με πολύ δυσκολία έχουμε επικοινωνία. Πριν 3 μέρες με έπαιρνε τηλέφωνο ο αδερφός που ήταν πολύ χαρούμενος που έχει πόλεμο. Μου είπε ότι είναι καλά και η ανησυχία του ήταν μην σταματήσει ο πόλεμος. Βλέπουμε όλη μέρα ιρανική τηλεόραση. Γιατί δεν έχουμε επαφή με την οικογένεια μας».

Αγωνία για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω

Η επικοινωνία με συγγενείς και φίλους στο Ιράν είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, προσπαθούν να ενημερώνονται παρακολουθώντας συνεχώς ιρανικά τηλεοπτικά κανάλια για να μάθουν τι συμβαίνει στη χώρα τους.

Πρόσφατα, η Σέι κατάφερε να μιλήσει για λίγο με έναν συνάδελφό της που βρίσκεται στο Ιράν. Κατά τη σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, εκείνος της ανέφερε ότι είχαν προηγηθεί βομβαρδισμοί σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες, ωστόσο οι κάτοικοι ζουν με έντονη ανησυχία και αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πιέσεις και απειλές ακόμη και για όσους έφυγαν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία Ιρανών που ζουν στο εξωτερικό και εκφράζουν υποστήριξη προς τον εχθρό θα κατάσχονται βάσει του νόμου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση και να αντιμετωπίζουν συνέπειες από το καθεστώς.