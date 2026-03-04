«Στο Ιράν ένα 10χρονο κορίτσι επιτρέπεται να παντρευτεί» λέει Ιρανή που ζει μόνιμα στην Ελλάδα

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται για τέταρτη μέρα, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σάββατο (28.02.2026), οι Ιρανοί πολίτες παρακολουθούν με αγωνία τα γεγονότα. Άλλοι θρηνούν τον θάνατο του ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ενώ άλλοι ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ, και ελπίζουν στην ανατροπή του επί δεκαετίες θεοκρατικού καθεστώτος.

Διχασμένο είναι το Ιράν, με φόντο το αυταρχικό καθεστώς των μουλάδων. Εκατοντάδες Ιρανοί ανά τα χρόνια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω της κατάστασης που επικρατεί, με αυστηρούς νόμους περί δικαιωμάτων των γυναικών, μαζικές εκτελέσεις και πολιτικές που έφτασαν τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους το τελευταίο διάστημα, πριν «χτυπήσουν» Ισραήλ και ΗΠΑ με αεροπορικές επιδρομές σε πάνω από 100 πόλεις της χώρας.

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ιρανοί μετανάστες δηλώνουν κάθε άλλο από φοβισμένοι. «Όταν έχεις ζήσει σε ένα τέτοιο καθεστώς, ο πόλεμος φαίνεται αστείος. Δεν έχω ζωή πλέον. Πεινάμε, δεν έχουμε ελευθερία. Μας σκοτώνουν για το παραμικρό. Οπότε τι να φοβηθούμε; Τον Τραμπ που ρίχνει βόμβες σε στρατιωτικούς στόχους;», λέει στο Live News, Ιρανή που μένει στην Ελλάδα.

Η 34χρονη Ιρανή, Γιασμίν Αλιζαντέ, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα, περιέγραψε και συγκλόνισε: «Η κατάσταση στο Ιράν είναι δύσκολη για όλους και κυρίως για τις γυναίκες. Όλοι ξέρουν τι εστί γυναίκα στο Ιράν. Πρέπει όλα να είναι καλυμμένα, από θέμα ρούχων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει ίσα δικαιώματα. Για να ταξιδέψει πρέπει να έχει την άδεια του άντρα της. Ακόμη και για να εγχειρηθεί πρέπει να υπογράψει ο σύζυγός της.

Ακόμη και η αξία της ζωής μιας γυναίκας είναι η μισή από αυτή του άντρα. Δεν κληρονομεί και αν ζητήσει διαζύγιο θα πρέπει να έχει πάρα πολύ σοβαρούς λόγους. Ακόμη και σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, η γυναίκα με το διαζύγιο χάνει κάθε δικαίωμα στα παιδιά της. Ακόμη και αν δεν υπάρχει άντρας, η κηδεμονία πηγαίνει στην οικογένεια του άντρα και όχι στην μητέρα. Και να τονιστεί ότι ακόμη και τα κορίτσια επιτρέπεται να παντρευτούν από την ηλικία των 10 ετών», ανέφερε.

«Έχουν σφαχτεί χιλιάδες νέοι και νέες. Έχουν γεμίσει οι φυλακές με πολιτικούς κρατουμένους. Όλοι μιλάνε για έναν πόλεμο. Εμείς μιλάμε για μια επιχείρηση διάσωσης», είπε από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ιρανών στην Ελλάδα.

Η Ρέα Πεϊμάνη λέει πως όσα γίνονται στο Ιράν δεν είναι τίποτα άλλο από ένας δρόμος προς την ελευθερία: «Η 15χρονη ξαδέρφη μου με ρώταγε τι είναι η ελευθερία τώρα που θα απελευθερωθούμε. Για εμάς είναι το δεδομένο, αλλά για αυτούς είναι ένα όνειρο. Υπάρχει ένα κράτος που με το ζόρι προσπαθεί να σε πάει στον παράδεισο».

Απαγορεύσεις στα ρούχα και θρησκευτικό φρόνημα

Το Ιράν μοιάζει να ανήκει σε δύο κόσμους. Συνοικίες πανάκριβες που μοιάζουν με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα από την μια, και πάμφτωχες που μοιάζουν με τους χειρότερους εφιάλτες μίας φτωχής αραβικής πόλης, από την άλλη.

«Υπάρχουν γυναίκες που δουλειά τους είναι να περιφέρονται στους δρόμους και να κάνουν παρατηρήσεις στις κοπέλες που δεν είναι κατάλληλα ντυμένες και δεν φέρονται καθώς πρέπει. Ακούνε να γελάς πιο δυνατά στο μετρό και εμφανίζονται και σου λένε ότι δεν πρέπει να σε ακούνε οι άντρες», προσθέτει μία Ιρανή στην εκπομπή.

«Οι άνδρες έχουν καλύτερη διαχείριση. Αλλά μικρός που ήμουν στο Ιράν απαγορευόταν και να φοράμε t-shirt. Αν δεν ξέρεις τα θρησκευτικά δεν μπορείς να πιάσεις δουλειά. Όταν είσαι γιατρός και πας για συνέντευξη, θα σε ρωτήσουν για τα θρησκευτικά. Αν δεν τα ξέρεις, δεν πιάνεις», συμπλήρωσε και ο πρόεδρος των Ιρανών στην Ελλάδα.

Πολίτες μάλιστα, καταγγέλλουν ένα καθεστώς που βάζει την αστυνομία ακόμα και στο κρεβάτι των Ιρανών, και όμως μέσα σε αυτό το φαινομενικά άτεγκτο ηθικά καθεστώς υπάρχει ο τρόπος, ακόμα και 9χρονα κορίτσια να γίνονται σκλάβες του σεξ.

Η δύσκολη καθημερινότητα για τις γυναίκες

Η καθημερινότητα δεν είναι όπως τις ταινίες. Είναι ένας εφιάλτης πολλών ταχυτήτων θα πουν, μια καθημερινή τραγωδία, μια κόλαση, ειδικά για τις γυναίκες.

«Μπορεί όποιος θέλει να έχει σεξουαλική επαφή με μια 9χρονη κοπέλα, να διαβάσει αυτή τη φράση και να προχωρήσει στην πράξη. Αλλά τότε κανένας δεν τον πειράζει», τονίζει η Ιρανή στο Live News.

«Εγώ προσωπικά διαφωνώ με το ότι υποχρεώνουν τις γυναίκες να φορούν χιτζάμπ. Το χιτζάμπ είναι ηθικό ζήτημα και ένα ηθικό ζήτημα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή δεσμευτικό. Αν η γυναίκα φοράει χιτζάμπ από φόβο, τότε δεν έχει καμία αξία», αναφέρει κληρικός.

Ακόμα και οι λόγοι υγείας είναι αδιάφοροι μπροστά στις προσταγές των θρησκευτικών ηγετών.

«Αν κάποιος για λόγους υγείας ή επειδή δεν πιστεύει, πιει νερό στον δρόμο ή φάει κάτι στη δουλειά του του κόβουν πρόστιμο ή τον συλλαμβάνουν. Ήμουν 9 χρονών. Μπαίνει η δασκάλα στην τάξη για να μας πει πώς είναι αν γίνεσαι γυναίκα, και μας λέει ότι πλέον πρέπει να προσέχετε πολύ πώς φοράτε την μαντήλα σας. Γιατί όταν πεθάνετε ο Αλάχ θα σας κρεμάσει από αυτή την τρίχα που φάνηκε».