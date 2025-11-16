Στο έλεος των διαρρηκτών το Περιστέρι: 64χρονος έπαθε έμφραγμα όταν είδε άδειο το σπίτι του

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι διαρρήξεις στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού δείχνει τη δράση τους ενώ σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας έπαθε έμφραγμα τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι τον έκλεψαν. Λίγες ημέρες μετά, έφυγε από τη ζωή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνονται οι δράστες της διάρρηξης να εισβάλλουν σε σπίτι στο Περιστέρι και να ψάχνουν ανενόχλητοι για την λεία τους. Δεν διστάζουν να ανοίξουν και τα φώτα του σπιτιού λες και δεν τους νοιάζει καν αν θα γίνουν αντιληπτοί.

«Από τη μπροστινή βεράντα, πηδήξανε, σπάσανε τη μπαλκονόπορτα, την ανοίξανε με κατσαβίδι και μπήκανε. Πήγανε συγκεκριμένα στη ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. Δεν πήγαν να ανοίξουν καν το φύλλο το αριστερό ή το μεσαίο, ανοίξανε μόνο το δεξί και ένα με δύο συρτάρια», λέει η κόρη θύματος διάρρηξης.

Οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, 2 συσκευές smartphone ακόμη και το πιστολάκι μαλλιών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Έπαθε έμφραγμα και πέθανε από τη στενοχώρια του»

Πριν από λίγο διάστημα, ένας άνδρας 64 χρόνων έπαθε έμφραγμα όταν κατάλαβε πως έπεσε θύμα διάρρηξης. Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί, λίγο καιρό μετά έφυγε από τη ζωή.

«Ήταν απόγευμα. Ανεβήκανε κανονικά μπροστά από τη βεράντα μας. Μπήκανε μέσα, αδειάσανε όλο το σπίτι. Τους είδε η γειτόνισσα, άρχισε να ουρλιάζει και αυτοί τα ακούσανε, πανικοβλήθηκαν, πηδήξανε από μπροστά πάλι. Τέσσερις άνδρες, Και φύγανε με ένα μαύρο αυτοκίνητο», είπε το θύμα της διάρρηξης.

Μόλις επέστρεψε το ζευγάρι στο σπίτι του, διαπίστωσε ότι οι διαρρήκτες είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό και ρολόγια αξίας. Τότε ήταν που ο 64χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη δυσφορία.

«Όταν έγινε η νεκροψία, ούτε εβδομάδα, έδειξε ότι ο άνθρωπος πέρασε ένα μικρό έμφραγμα πριν εβδομάδες και το μεγάλο έμφραγμα, οξύ έμφραγμα τώρα. Καταλάβατε; Ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, πώς να σας το πω έσκασε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά, με διαρρήκτες να αδειάζουν σπίτια ανενόχλητοι, δεν είναι μεμονωμένα, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής.

Οι ίδιοι εκφράζουν την αγωνία τους και ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν στα σπίτια τους.