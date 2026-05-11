Στον Σκαραμαγκά το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – «Θείο δώρο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο drone ουκρανικής τεχνολογίας που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», οι αρμόδιοι κάνουν ήδη «φύλλο και φτερό» το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, ενώ θεωρείται «θέμα ωρών» η ολοκλήρωση του επίσημου πορίσματος.

Παράλληλα, τα εκρηκτικά που μετέφερε το σκάφος αφαιρέθηκαν από πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων και βρίσκονται υπό ανάλυση.

Οι ελληνικές Αρχές προχωρούν και σε διαδικασίες reverse engineering, δηλαδή τεχνολογικής ανάλυσης και αντιγραφής, ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου τύπου θαλάσσιου drone. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το σκάφος «έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τα μυστικά του».

Στο ρεπορτάζ γίνεται επίσης αναφορά στο ουκρανικό Magura V5, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι Αθήνα και Κίεβο βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή αντίστοιχων πλωτών drone στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι συζητήσεις σταμάτησαν όταν η ουκρανική πλευρά ζήτησε να μη χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα συστήματα κατά της Τουρκίας σε ενδεχόμενη σύγκρουση. «Είναι προφανές ότι η εξέλιξη με την “αλίευση” της πλωτής βόμβας στο Ιόνιο λύνει τα χέρια της Αθήνας σε σημαντικό βαθμό, σε σημείο που στρατιωτικοί κύκλοι να κάνουν λόγο για “θείο δώρο”».

Το Magura V5 θεωρείται ως ένα «υπερόπλο», που έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, αναφέροντας ότι μπορεί να μεταφέρει έως και 300 κιλά εκρηκτικών και να διανύσει περίπου 800 χιλιόμετρα χωρίς να εντοπίζεται εύκολα από ραντάρ.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, το drone ενδέχεται να είχε στόχο ρωσική νηοπομπή που κινείτο νότια της Μάλτας στις αρχές Μαΐου, ωστόσο για άγνωστο λόγο «χάθηκε ο έλεγχος» του σκάφους. Οι ελληνικές Αρχές, όπως αναφέρεται, «χτενίζουν» πλέον μεγάλες περιοχές του Ιονίου, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα drone εκτός ελέγχου.