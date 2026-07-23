Στον δρόμο για τις διακοπές, η ανακύκλωση έχει προτεραιότητα

Πριν από κάθε καλοκαιρινό ταξίδι, υπάρχει μια μικρή τελετουργία ασφάλειας. Έλεγχος ελαστικών, υγρών φρένων και φυσικά, αλλαγή λαδιών. Είναι η στιγμή που φροντίζουμε το αυτοκίνητό μας για να μεταφερθούμε με ασφάλεια στον προορισμό μας.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη διαδρομή που ξεκινά από το συνεργείο ή το πρατήριο καυσίμων. Η μεταφορά των χρησιμοποιημένων λιπαντικών, τα οποία πρέπει να οδηγούνται στην ανακύκλωση.

Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ), δεν είναι ένα απλό υπόλειμμα του service. Εάν απορριφθούν ανεξέλεγκτα, μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά το έδαφος, τα υπόγεια νερά και το φυσικό περιβάλλον. Όταν, αντίθετα, συλλέγονται και αναγεννώνται οργανωμένα, μετατρέπονται ξανά σε πολύτιμη πρώτη ύλη. Αυτό είναι η Κυκλική Οικονομία στην πράξη: ένα απόβλητο επιστρέφει στον παραγωγικό κύκλο και την χρήση του.

Σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία κεντρικό ρόλο έχει η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Από το 2004 οργανώνει και εποπτεύει τη συλλογή, τη μεταφορά, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και την προώθηση των ΑΛΕ προς αναγέννηση. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, συλλεκτών, κέντρων συλλογής και μονάδων αναγέννησης, συμβάλλει ώστε τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά να διαχειρίζονται με ασφάλεια, διαφάνεια και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στη συλλογή και την αναγέννηση των ΑΛΕ. Με το 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ να οδηγείται σε αναγέννηση, η χώρα ξεπερνά κατά πολύ τον εθνικό στόχο του 70% και αποδεικνύει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να φέρνει πραγματικά αποτελέσματα.

Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους μας και συνεχίζεται με κάθε σωστή επιλογή. Γιατί κάθε λίτρο χρησιμοποιημένου λιπαντικού που αναγεννάται σημαίνει λιγότερη ρύπανση, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, χαμηλότερες εκπομπές και παραγωγή νέων βασικών λιπαντικών.

Η σωστή ανακύκλωση δεν είναι μια αφηρημένη περιβαλλοντική υποχρέωση. Έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση καθαρών θαλασσών, ακτών και προορισμών, ακριβώς εκεί όπου θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας.

Η ενημέρωση των οδηγών είναι κρίσιμο μέρος αυτής της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, η ΕΝΔΙΑΛΕ αναπτύσσει σειρές δράσεων ευαισθητοποίησης.

Φέτος, λοιπόν, μαζί με τις αποσκευές, τον έλεγχο και το γεμάτο ρεζερβουάρ, ας βάλουμε στο πρόγραμμα και μία ακόμη υπεύθυνη επιλογή. Μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΝΔΙΑΛΕ, οι οδηγοί μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το πλησιέστερο από τα 43.000 συνεργαζόμενα σημεία αλλαγής λιπαντικών (συνεργεία, πρατήρια, κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα και να επιλέξουν να κάνουν εκεί την αλλαγή των λιπαντικών του οχήματός τους. Μια μικρή κίνηση με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αυτό το καλοκαίρι, η διαδρομή προς τις διακοπές ξεκινά από την υπεύθυνη διαχείριση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών.