Στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου: Δείτε όλα όσα πρέπει να προσέξετε

Τα Χριστούγεννα είναι μία -γεμάτη λαμπιόνια- περίοδος που θυμίζει σε όλους στιγμές γεμάτες με αγάπη αλλά και με θαλπωρή. Για να δημιουργήσετε νέες τέτοιες στιγμές, αυτό που πρέπει να φροντίσετε είναι κυρίως η ασφάλειά σας. Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος παρέχει χρήσιμες οδηγίες για ασφαλή και οικολογικό στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, και όχι μόνο, ώστε και αυτά τα Χριστούγεννα να τα απολαύσετε με άνεση, χωρίς σκέψεις και με κάθε δικλείδα ασφαλείας.
Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις αυτής της περιόδου και ουσιαστικά η αρχή που κάνει κάθε σπίτι ώστε να «μυρίσουν» και πάλι Χριστούγεννα. Ωστόσο, για να απολαύσουμε με άνεση αυτή τη λαμπερή γιορτή, οφείλουμε να προφυλάξουμε τα μέλη της οικογένειάς μας και το σπίτι μας αλλά και να συμπεριφερθούμε έχοντας οικολογική συνείδηση.
Οι συμβουλές που δίνει η Ένωση Καταναλωτών:
- Επιλέγουμε ασφαλή διακοσμητικά φωτάκια που φέρουν το σήμα CE και το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι 5mm. Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες στα Ελληνικά, το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους και να αναγράφεται εμφανώς εάν η χρήση τους προορίζεται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
- Προσέχουμε τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια να μην είναι από εύφλεκτα και εύθραυστα υλικά και να μην έχουν αιχμηρές γωνίες. Εάν χρησιμοποιήσουμε διακοσμητικό σπρέι προσέχουμε να φέρει την ένδειξη «μη τοξικό».
- Δεν αφήνουμε το δέντρο χωρίς επιτήρηση ενώ σβήνουμε τα φωτάκια όταν δεν βρισκόμαστε στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση.
- Ασφαλίζουμε το δέντρο σταθερά τοποθετημένο για να αποτρέψουμε την πτώση του, ιδιαίτερα αν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι.
- Τοποθετούμε το δέντρο μακριά από πηγές θερμότητας και κυρίως μακριά από τζάκια και καλοριφέρ.
- Επιλέγουμε τεχνητό ή οικολογικό δέντρο που είναι βιοδιασπώμενα ή κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.
- Ανακυκλώνουμε τα διακοσμητικά υλικά για να μειώσουμε τα απόβλητα, αποφεύγοντας τα πλαστικά και τα μη βιοδιασπώμενα.
- Καταγράφουμε τα προϊόντα που έχουμε από περασμένες χρονιές και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά για να αποφύγουμε τις άσκοπες αγορές.
Πηγή newsit.gr