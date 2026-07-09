Στιγμές τρόμου στον ΒΟΑΚ: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση και γλίτωσε τη μετωπική στο «τσακ»

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει έναν οδηγό «καμικάζι» να πραγματοποιεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση, βάζοντας σε κίνδυνο τη δική του ζωή αλλά και των υπόλοιπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ με ρεύμα προς Ρέθυμνο, μετά την περιοχή του Αγίου Ραφαήλ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του ασημί αυτοκινήτου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή για να κάνει προσπέραση, την ώρα που από την απέναντι κατεύθυνση κινούνταν άλλα οχήματα.

Ένα φορτηγάκι που ερχόταν προς τα Χανιά πρόλαβε να αλλάξει πορεία την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί των υπόλοιπων αυτοκινήτων αναγκάστηκαν να φρενάρουν απότομα για να μην προκληθεί ατύχημα ή ακόμα και καραμπόλα.

Παρά τον μεγάλο κίνδυνο, το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη και κανείς δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, το βίντεο δείχνει πόσο εύκολα μια παράνομη προσπέραση μπορεί να οδηγήσει σε ένα σοβαρό τροχαίο, ειδικά σε έναν δρόμο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες, αναφέρει το zarpanews.gr.

Οι επικίνδυνες προσπεράσεις και οι αντικανονικοί ελιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται λόγω του τουρισμού. Το νέο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες.