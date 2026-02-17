Στη φυλακή 55χρονη για παρενόχληση δημοσιογράφου επί 15 χρόνια: Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Μία 55χρονη καταδικάστηκε για επίμονη παρενόχληση γυναίκας δημοσιογράφου που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη με το δικαστήριο να την καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών χωρίς αναστολή σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival για διάστημα που, σύμφωνα με την καταγγελία, προσέγγισε τα δεκαπέντε έτη, δημοσιογράφος που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενη παρενόχληση από 55χρονη γυναίκα, οι οποίες –κατά την κρίση της Δικαιοσύνης– συνιστούσαν απειλή μέσω επίμονης καταδίωξης.

Όπως περιγράφηκε στο δικαστήριο, η επικοινωνία φέρεται να ξεκίνησε το 2009 με τηλεφωνικές κλήσεις στο μέσο ενημέρωσης, όπου εργαζόταν η παθούσα, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και ο αριθμός της πατρικής της κατοικίας στην Καβάλα.

Στο διάστημα που ακολούθησε καταγγέλθηκαν αποστολές δώρων, ανθοδεσμών και γλυκών, καθώς και παρουσία της κατηγορούμενης έξω από την οικία της δημοσιογράφου. Ειδική αναφορά έγινε σε περιστατικό κατά το οποίο, στα γενέθλια της παθούσας το 2023, εντοπίστηκαν έξω από το διαμέρισμά της δώρα και γλυκά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η κατηγορούμενη συνέλεγε φωτογραφίες της και δημιουργούσε κολάζ.

Σε πρώτο βαθμό, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχη την 55χρονη για απειλή μέσω επίμονης καταδίωξης και της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ωστόσο χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και κάθε μορφής επικοινωνίας με την παθούσα.

Το 2023 είχαν προηγηθεί ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία –κατά την κατάθεση– οδήγησαν σε προσωρινή παύση των ενεργειών. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2024 καταγγέλθηκε εκ νέου αποστολή δώρων, ενώ μετά τη λήξη των ασφαλιστικών μέτρων αναφέρθηκαν νέες οχλήσεις.

Στις 12 Νοεμβρίου 2024 η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, με την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν, το ίδιο βράδυ φέρεται να παραδόθηκε και νέο δώρο, ενώ μετά την άσκηση έφεσης δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω περιστατικά.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, εξετάστηκαν εκ νέου τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ για πρώτη φορά κατέθεσε και η αδελφή της κατηγορούμενης.

Στο ακροατήριο αναπτύχθηκαν επίσης στοιχεία που αφορούσαν την προσωπική της ζωή, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι από το 2021 παρουσίαζε τη δημοσιογράφο στο στενό της περιβάλλον ως φίλη της, υποστηρίζοντας ότι η μεταξύ τους επικοινωνία είχε διακοπεί αδικαιολόγητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ψυχιατρικό ιστορικό της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και, μεταγενέστερα, με σχιζοφρένεια.

Ο θεράπων ψυχίατρος ανέφερε ότι την παρακολουθεί από το 2014 με τακτικές συνεδρίες και φαρμακευτική αγωγή, επισημαίνοντας ότι υπήρξαν περίοδοι διακοπής τόσο της θεραπείας όσο και της λήψης φαρμάκων με πρωτοβουλία της ίδιας.

Η κατηγορούμενη, απολογούμενη, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να απειλήσει ή να βλάψει τη δημοσιογράφο και ότι τα δώρα αποτελούσαν, κατά τη δική της εκτίμηση, ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συντροφιά που της παρείχε μέσω της ραδιοφωνικής της εκπομπής.

Ανέφερε ακόμη ότι θεωρούσε τη σχέση τους φιλική και ότι κατά περιόδους βίωνε ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, ενώ έκανε λόγο για σοβαρά επεισόδια που επηρέασαν την κρίση της.

Η εισαγγελική πρόταση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού λόγω της διπολικής διαταραχής.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση και έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.