Στη φυλακή το «δεξί χέρι» του αρχηγού της μαφίας των «τσιγαράδων» για την δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 35χρονος Σενγέροφ, μέλος της Ρωσόφωνης μαφίας για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, μέλους της Greek Mafia, τον Ιανουάριο του 2024, στο βενζινάδικό του, στο Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο αλλά και άλλων μελών της Greek Mafia θεωρείται δεξί χέρι του περιβόητου Έντικ, αρχηγού της μαφίας των «τσιγαράδων», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απολογούμενος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του Ζαμπούνη, επικαλούμενος άλλοθι.

Σε βάρος του Σενγέροφ εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για τη δολοφονία Ζαμπούνη, ενώ αναζητούνταν προκειμένου να εκτίσει την ποινή κάθειρξης των 35 ετών, στην οποία καταδικάστηκε ερήμην για τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.

Οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν στα Καλύβια και τον συνέλαβαν.

