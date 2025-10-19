Στη φυλακή τα αδέλφια από τη Συρία για την κομπίνα σε βάρος του ΕΦΚΑ – Τον «έγδυναν» μέσω εταιρειών ρούχων

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια από τη Συρία για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ενδυμάτων, μετά τις απολογίες τους στην 25η ανακρίτρια, το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025).

Τα δύο αδέλφια από τη Συρία εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος, που μέσω εταιρειών ρούχων, φέρεται να διέπραττε απάτες, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες, που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, είχαν οργανώσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων.

Συνολικά φέρονται να είχαν ιδρύσει εννέα εταιρείες, μέσω των οποίων υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας δεκάδες εργαζόμενους.

Ωστόσο, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ.

Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – ότι οι εταιρείες τους λειτουργούν κανονικά και απασχολούν 108 δηλωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανάμεσά τους και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο λογιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του αφορά αποκλειστικά την καταχώριση της νόμιμης αμοιβής του στα έξοδα της εταιρείας ενδυμάτων.