Στη φυλακή ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία: Ένοχοι η σύντροφος και ο πατέρας του

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών επέβαλλε σήμερα (11.06.2026) το δικαστήριο στον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 2026 στο Αίγιο, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για την δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία, το 1999.

Έπειτα από πολύωρη και μαραθώνια ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον 56χρονο Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol από τις αρχές της Αυστραλίας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, η σύντροφός του καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Και στους τρεις κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του ή μη στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, θα μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα κρατείται μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης.

Ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, τον Απρίλιο του 1999. Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αλλάξει ήπειρο και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στο Αίγιο με την σύντροφό του, και υπό καθεστώς πλήρης προστασίας, μέσα στο σπίτι του που θυμίζει περισσότερο φρούριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ύποπτος για δεύτερη δολοφονία, 2 χρόνια πριν από αυτή του Γιαννόπουλου. Ο 55χρονος αναζητούνταν για την εμπλοκή του και σε δεύτερη δολοφονία, και πάλι στην Αυστραλία, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Το δεύτερο έγκλημα αφορά και πάλι τον ομογενή Τιμ Βουκελάτος, φρουρό ασφαλείας σε άλλο νυχτερινό κέντρο, ο οποίος βρέθηκε πυροβολημένος και με 5 τραύματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Αυστραλιανά μέσα μεταδίδουν πως ο 55χρονος αναζητούνταν για ανακρίσεις και πληροφορίες, χωρίς να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το δεύτερο έγκλημα.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. 29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο.