Στη φυλακή δεκάδες οδηγοί για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος ή σοβαρής παράβασης – Αυστηροποιήθηκαν οι ποινές

Την αυστηροποίηση των προστίμων σε παραβατικούς οδηγούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες του ΚΟΚ, επιβεβαιώνουν οι δεκάδες περιπτώσεις που κατέληξαν στη φυλακή λόγω πρόκλησης τροχαίων.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, μίλησε στο MEGA για το πόσοι οδηγοί που έχουν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα ή έχουν κάνει κάποια σοβαρή παράβαση έχουν οδηγηθεί στην φυλακή μετά την αυστηροποίηση των ποινών.

Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει χαοτική παρά το γεγονός ότι έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα για τους παραβάτες οδηγούς.

Ενδεικτικό είναι το ποσοστό αύξησης των οδηγών που μετά από τροχαίο ατύχημα ή ακόμα και από παράβαση καταλήγουν στη φυλακή.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, 76 άτομα βρέθηκαν στη φυλακή το 2025 και 66 από τις αρχές του 2026, για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων ή ακόμη και μόνο για παραβάσεις.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός ήταν 10 το 2022, ο οποίος μέσα σε 3 έτη οκταπλασιάστηκε. Από τα 70 άτομα, περίπου οι 50 έχουν καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης και ένας σε 8ετή κάθειρξη.