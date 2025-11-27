Στη «φάκα» σπείρα που πουλούσε πλαστά έργα τέχνης – Χειροπέδες σε έναν 42χρονο και έναν 57χρονο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 42χρονος και ένας 57χρονος για κατοχή πλαστών πινάκων ζωγραφικής.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Τρίτης (25.11.25) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) με τον 57χρονο να κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

δύο έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

τέσσερα πιστόλια και έξι γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

πέντε θήκες πιστολιών,

δύο κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί.

Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.